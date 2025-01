Ciclismo, trionfo della Casano Matec nella Coppa 29 Martiri. Giordani anticipa Crescioli

Prato, 3 ottobre 2021 - Trionfo della della Casano Matec la squadra juniores più forte in Toscana ed ai primi posti anche in campo nazionale, nella 57^ Coppa 29 Martiri che ha preso il via da Vaiano e si è conclusa in leggera salita su via Cantagallo a Figline. Ha vinto per la seconda volta nella stagione Lorenzo Giordani che ha preceduto il compagno di squadra Crescioli con il quale ha dato vita a una finale di gara spettacolare. Lungo la salita delle “Svolte” da Figline alla Collina di Prato il tandem ha dato spettacolo e solo due atleti, il pisano Savino ed il romagnolo Bagnara hanno saputo contenere il distacco dalla scatenata coppia in maglia biancoceleste in poco più di mezzo minuto. Giordani e Crescioli che in salita amano esaltarsi hanno compiuto in parata gli ultimi chilometri per andare a centrare il successo in questa classica pratese che dopo molti anni riservata ai dilettanti era questa volta per la categoria juniores. Giordani, figlio d’arte in quanto suo padre Leonardo è stato Campione del Mondo Under 23 a Verona, abita da anni nel pistoiese ed è stato autore nel 2021 di una bella stagione, continua e regolare. Crescioli si è confermato il migliore in Toscana della categoria, mentre ottima anche la prestazione di Savino. Al via 81 atleti dei 102 iscritti.

ORDINE DI ARRIVO: 1) Lorenzo Giordani (Casano Matec) km 96,7, in 2h16’, media Km 42,138; 2) Ludovico Crescioli (idem); 3) Federico Savino (Work Service-Speedy Bike) a 32”; 4) Luca Bagnara (Reda Mokador) a 35”; 5) Lorenzo Boschi (Casano Matec) a 2’34”; 6) Conforti; 7) Buti; 8) Bozicevich; 9) Scelfo; 10) Frius.