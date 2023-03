La Scarpinata per le colline pratesi: foto e classifica

Prato, 6 marzo 2023 – La Podistica Chiesanuova è tornata ad organizzare, dopo gli anni della pandemia, la sua corsa podistica che si snoda sulle colline pratesi, lambite dalla frazione. Distanze di 13 chilometri per i competitivi e di 7 e 4,5 per i camminatori.

La corsa, dopo la caratteristica marcia di trasferimento nell'attraversamento sotterraneo che dal circolo Grandi di via Montalese porta dall'altra parte della circonvallazione, è partita verso il magnifico parco di Galceti per poi affrontare pendici più severe, dove non è mancata la selezione.

LA CLASSIFICA

Samuele Oscar Cassi, Atletica Calenzano, è il miglior interprete di questa gara in 44'58" che precede di 1'27" Alessandro Fiore, Aurora Montale. Tra le donne Cristina Mariani regola la più diretta avversaria di oltre 2 minuti. Servizio fotogrfaico a cura della ETS Regalami un sorriso https://www.regalamiunsorriso.it/36%5E%20SCARPINATA%20PER%20LE%20COLLINE%20PRATESI_gara-849798---96-1.html