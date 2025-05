Bodybuilding, il pratese Meoni al debutto da giudice in una gara internazionale

Prato, 17 maggio 2025 - Da bodybuilder a giudice di gara, chiamato ad esprimersi su una competizione di livello internazionale. Niccolò Meoni ha spesso partecipato in passato al “Grand Prix Biagio Filizola” di bodybuilding piazzandosi sul gradino più alto del podio più di una volta. E nel corso dell'ultima edizione della manifestazione che porta periodicamente a Sapri (in Campania) i migliori bodybuilders italiani (e non solo) il ventisettenne pratese è stata chiamato per la prima volta a far parte della giuria incaricata di valutare i concorrenti. Nel corso della sua carriera, Meoni ha ottenuto decine di riconoscimenti e successi agonistici, soprattutto negli anni della pandemia a cavallo fra il 2020 ed il 2021. Era riuscito a vincere competizioni di bodybuilding anche in Messico, dove si era trasferito per qualche mese. Per non dimenticare il titolo di campione del mondo del circuito “Asi Coni”, agguantato un paio d'anni fa. E dopo il debutto da giudice, chissà che non decida di intraprendere questa nuova strada in pianta stabile, una volta che si sarà ritirato dall'agonismo. Ma quel giorno, salvo sorprese, appare ancora lontano: Meoni tornerà comunque a gareggiare per incrementare il proprio palmarès. “Ancora una volta a Sapri, da atleta professionista a giudice di gara per un giorno – ha detto il diretto interessato - ringrazio Il presidente Biagio Filizola, l’organizzatore, nonché figlio Temugin Filizola per la carica prestigiosa riservatemi. E' stata un'esperienza certamente formativa”.

G.F.