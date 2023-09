Balducci, pomeriggio da fenomeno. Trovade ancora non è in forma

BALDUCCI 7 Il migliore del Prato. Tiene a galla i suoi finché può e il pareggio è in gran parte merito suo.

VITALE 5,5 Un po’ in affanno contro gli attaccanti ospiti. Dal 46’ DEMOLEON 6 Entra nella ripresa, quando il Prato va meglio.

MONTICONE 5,5 Giornata di fatica e apprensione per i difensori. Non ha colpe particolari.

ANGELI 6 Guadagna la sufficienza col salvataggio sulla linea in avvio di gara. Ma dietro ha il suo bel da fare.

STICKLER 6 Sulla sua corsia tenta di combinare qualcosa, ci mette l’anima.

CELA 5,5 A centrocampo si fa fatica a manovrare. Gara di sacrificio. Dall’88’ PICCOLI s.v. TROVADE 5,5 Si vede poco e non velocizza mai la manovra. Non è solo colpa sua. Davanti si muovono poco. Dal 64’ D’AGOSTINO 6 Non ha molte opportunità per mettersi in mostra. LAMBIASE 6 Sofferenze varie in difesa, come tutto il reparto. Ma non fa disastri.

MOBILIO 6 Si salva soltanto per l’assist che favorisce l’inzuccata dell’1-1 di Tedesco. Per il resto gara anonima.

TEDESCO 7 Servito pochissimo e molto male. Sfrutta in pratica l’unico cross degno di tale nome della partita e si conferma cinico sottoporta.

MARANGON 5,5 Toccato duro scompare dal match. Prima si mette poco in mostra. Dal 48’ GEMIGNANI 6 Nella ripresa il Prato va un po’ meglio e ci mette del suo.

ALL. FALASCA 6 Il carattere la squadra lo ha e pure il fiato. I meriti vanno condivisi con Cesaretti, il vice allenatore del Prato con Brando.