Passa da un duplice match interno la corsa per la conquista del titolo provinciale nel campionato Juniores. Sia la capolista Athletic Calenzano che l’inseguitrice Virtus Comeana giocheranno domani fra le mura amiche. Si parte dai fiorentini che alla Fogliaia attendono alle 15 La Querce. I rossoblù partono con i favori del pronostico e hanno l’occasione per confermare il primato. I medicei invece ospiteranno al Martini sempre alle 15 il Tavola, in un’altra sfida dal pronostico favorevole ai padroni di casa (nella foto, Stefano Oliarca, mister della Virtus). Chi cerca riscatto è il Casale Fattoria 2001 chevuol fare risultato a Settimello. Poi il Vernio andrà a fare visita all’Atletico Esperia, mentre il Chiesanuova attende allo Scirea il San Lorenzo Campi Giovani. Al Comunale di via di Baciacavallo c’è il derby pratese fra Paperino San Giorgio e Pietà 2004, infine al Galleni altra stracittadina fra Prato Nord e Galcianese.