Argento per Vignozzi con la Nazionale junior

La Nazionale italiana "junior" di ginnastica ritmica ha gareggiato nei giorni scorsi in Grecia, cimentandosi nell’ottava edizione della "Aphrodite Cup 2023". E tra le giovani "farfalle" che hanno conquistato il secondo posto nella classifica finale, aggiudicandosi però anche due medaglie d’oro, c’era anche una ginnasta pratese: si trattava di Bianca Vignozzi, che ha dato un contributo decisivo nel far sì che il Team Italia brillasse nelle kermesse in terra greca. La giovane atleta dell’Etruria (in collegiale permanente con la selezione azzurra giovanile) era da tempo entrata nel giro azzurro, visto che la scorsa estate fu convocata per il collegiale di Pescara dopo aver superato una nutrita concorrenza. Le allenatrici Germana Germani e Chiara Ianni, constatandone la crescita tecnica apparsa con tutta probabilità ancor più evidente negli ultimi mesi, hanno deciso di includerla nella "squadretta junior" che ha preso parte alla sfida di Atene insieme a Virginia Cuttini dell’Eurogymnica Torino, a Gaia D’Antona e Cristina Ventura della Gymnasium Gravina, ad Elisa Dobrovolska dell’Armonia d’Abruzzo e a Caterina Maltoni della Cervia Ginnastica. Vignozzi ha contribuito anche ai due primi posti nelle "final eight" sia alle cinque funi che alle cinque palle, che hanno garantito alle azzurre la medaglia d’argento nella classifica generale della manifestazione (alle spalle della Bulgaria e davanti alla Grecia padrona di casa).

Bianca dovrebbe a questo punto far parte della squadra che più avanti si cimenterà negli Europei e nei Mondiali di categoria. Ma in città, si può già festeggiare. "Un risultato che ci rendere soddisfatti e che rappresenta un ulteriore motivo di vanto, per la nostra società – ha commentato Grazia Ciarlitto, presidente dell’Etruria – l’ennesima riprova di quanto l’impegno profuso dalle nostre ginnaste e dal nostro staff tecnico paghi sempre".

Giovanni Fiorentino