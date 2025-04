Al Conti torna la Prato Cup: sedici squadre a caccia dell'ambito titolo giovanile

Prato, 21 aprile 2025 – Sedici squadre in corsa per il titolo, nell'ambito di una festa dello sport. Torna anche questo 25 aprile la manifestazione di calcio giovanile 'Prato Cup' organizzata all'impianto sportivo Conti dalla Galcianese Calcio. La diciottesima edizione del torneo è quest'anno dedicata alla categoria Pulcini Misti 2014/2015 che si affronteranno in sfide sette contro sette. Quattro i gironi allestiti: 'Bianco', composto da Empoli, Renate, Affrico e Viareggio, 'Rosso' formato da Bologna, Arezzo, Cattolica Virtus e Prato, 'Verde' con Pisa, Perugia, Galcianese e Nonantola, e infine 'Giallo' con Zenith Prato, Reggiana, Tau e Sangiovannese.

Con i match si parte alle 10. In precedenza riunione tecnica e inno nazionale. Il debutto vedrà in campo in contemporanea Empoli - Viareggio, Arezzo - Cattolica Virtus, Bologna - Ac Prato e Renate - Affrico. Si andrà avanti con i match fino alle 12.30. Nel pomeriggio dalle 15.30 la seconda fase che porterà poi alle 18 alle finalissime e a seguire alle premiazioni. Ricordiamo che la manifestazione è organizzata in collaborazione con la delegazione provinciale della Figc e vede il patrocinio del Comune di Prato.

“Come già successo l'anno passato abbiamo deciso di mantenere la manifestazione a 16 squadre, riscoprendo lo spirito originario del torneo – spiega il presidente della Galcianese Calcio, Andrea Andreini -. In campo ci saranno alcune delle squadre più forti d'Italia, tenendo sempre ben presente lo spirito di divertimento e aggregazione col quale nasce il torneo”. Ricordiamo che l'anno scorso è stata la categoria 2013 della Zenith Prato ad aggiudicarsi la competizione. I pratesi hanno chiuso davanti al Pisa, ai padroni di casa della Galcianese Calcio e alla Fiorentina che si è quindi fermata ai piedi del podio. L'Ac Prato è arrivato quinto, l'Empoli sesto. Sui premi individuali: Gabriel Dell'Amico dell'Empoli è stato eletto miglior portiere, il bomber è stato Lapo Melani della Zenith Prato, il miglior giocatore Edoardo Bucelli della Galcianese Calcio.