500 Babbo Natale di corsa nel ricordo del piccolo Thomas

Prato, 24 dicembre 2024 – Un cielo illuminato da palloncini bianchi ha dato il via, in un’atmosfera carica di emozione, alla tradizionale corsa natalizia che ha visto protagonisti oltre 500 podisti vestiti da Babbo Natale. L’evento, organizzato in memoria di Thomas Langianni, scomparso prematuramente a causa di una malattia cardiaca proprio alla vigilia di Natale, ha trasformato il cuore della città in un quadro vivente di solidarietà e festa. Silvano Melani, anima del negozio "Il Campione", ha nuovamente dimostrato la sua straordinaria capacità di coinvolgere la comunità, regalando uno spettacolo che ha tinto di rosso il tramonto cittadino.

Allo start non è mancato Matteo Biffoni, ex sindaco e figura storicamente vicina all’iniziativa, che ha portato i saluti della giunta comunale attraverso Marco Sapia. Il percorso, che ha attraversato inizialmente la ciclabile lungo il fiume Bisenzio, si è poi snodato per le vie del centro, trasformandole in un festoso serpentone rosso. L’immancabile foto di gruppo sulla scalinata del Castello dell’Imperatore ha catturato un momento di pura magia, prima che gli atleti più giovani, tra cui i ragazzi di Atletica Calenzano, si lanciassero in una gioiosa corsa verso il traguardo. L’arrivo è stato un tripudio di sorrisi, brindisi e dolcezze natalizie, con panettone e altre prelibatezze a fare da cornice al momento conviviale.

L’organizzazione, curata da ASD Prato Promozione, Negozio "Il Campione", ETS "Regalami un sorriso", l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo e il gruppo Giudici UISP di Prato, ha dimostrato ancora una volta quanto la sinergia tra associazioni possa generare iniziative di grande valore. Il ricavato della manifestazione è stato interamente devoluto a ETS "Regalami un sorriso", che ha curato anche il servizio fotografico, contribuendo a immortalare non solo i volti dei partecipanti, ma anche lo spirito di solidarietà che rende unico questo appuntamento natalizio.