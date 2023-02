Prato, vendita irregolare di cibo: sequestrate oltre 1700 confezioni di alimenti

Polizia municipale (immagine di repertorio)

Prato, 23 febbraio 2023 - Sequestrate oltre 1700 confezioni irregolari di alimenti in vendita senza etichette negli ultimi 30 giorni a Prato dalla polizia municipale, nel dettaglio si tratta di 1.743 confezioni irregolari di generi alimentari sequestrate dai vigili in sette negozi ed esercizi ambulanti. Sono attività tutte regolarmente autorizzate e gestite da stranieri di provenienza asiatica e africana. Negli scaffali, esposti per la vendita con tanto di prezzo apposto, sono state ritrovate confezioni di dolcetti, merendine, caramelle, wurstel, riso, frutta secca, budini, cosce di pollo già cotte e confezioni sotto vuoto di snack costituiti da zampe di anatra cotte, tutte in violazione del regolamento europeo che impone l'obbligo di etichettatura con le indicazioni obbligatorie (produttore, ingredienti, eventuali allergeni ecc.) in lingua italiana. Tutte le confezioni irregolari sono state prelevate dalla polizia municipale e sottoposte a sequestro amministrativo e gli atti trasmessi al competente Ispettorato del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per gli adempimenti successivi. Ai titolari degli esercizi commerciali sono state contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di circa 14.000 euro.

