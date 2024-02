Prato, occupa abusivamente i garage condominiali e aggredisce i carabinieri

Prato, 14 febbraio 2024 - Aveva occupato i garage condominiali e aveva reagito in modo verbalmente violento alle richieste di liberare gli spazi da parte dei condomini. L'episodio è avvenuto in via Respighi ieri mattina. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto l'uomo li ha spintonati violentemente tentando di rientrare nei luoghi che aveva occupato.

Per fermarlo, i militari sono ricorsi all'aiuto dei poliziotti e, nonostante questo, riportare alla calma l'uomo, spiegano gli investigatori in una nota, è stata un'operazione piuttosto laboriosa poiché ha iniziato a inveire contro gli operanti e a tirare loro schiaffi e pugni. Data la resistenza e la violenza, i carabinieri hanno arrestato l'uomo, un 56enne cinese, per il reato di violenza e resistenza e lo hanno denunciato per occupazione abusiva.