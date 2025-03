Prato, furto di biciclette in un condominio: due arresti

Prato, 20 marzo 2025 - Nella notte del 12 marzo scorso, a Prato, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Prato hanno arrestato due uomini di origine nordafricana, rispettivamente di 34 e 37 anni, sorpresi a rubare due biciclette elettriche all'interno di un condominio in via Borgioli, nei pressi di via Pistoiese. L'operazione rientra nei controlli mirati al contrasto dei furti in abitazione, portati avanti in sinergia con la Prefettura di Prato. I due malviventi erano riusciti a forzare la saracinesca di un box privato e a sottrarre le due biciclette, del valore di circa 600 euro ciascuna, quando sono stati bloccati dai militari. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno sequestrato diversi arnesi da scasso in possesso degli arrestati. La refurtiva è stata prontamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. I due sono finiti in manette.