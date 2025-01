Prato, furti nelle auto: ladro bloccato sul fatto

Prato, 31 gennaio 2025 - Un ladro in azione sulle auto in sosta nel quartiere della Pietà è stato intercettato e bloccato dalla polizia di stato grazie alla segnalazione tempestiva di un cittadino.

Il fatto è avvenuto intorno alle 22 in via Dolci, un'area recentemente colpita da episodi di furti su veicoli. L’uomo, un pregiudicato italiano di 36 anni, è stato fermato dopo un tentativo di fuga e un violento scontro con gli agenti. La svolta è arrivata grazie alla telefonata di un testimone che ha notato il malvivente mentre forzava le portiere di un’auto parcheggiata. La sala operativa della Questura ha immediatamente inviato sul posto una pattuglia delle volanti, che, raccogliendo le indicazioni del cittadino, ha individuato e raggiunto il sospetto. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di fuggire e ha opposto una violenta resistenza.

Nonostante gli ordini di fermarsi, ha mantenuto un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli operatori e del testimone.

Per tentare di neutralizzarlo, gli agenti hanno impiegato il taser in dotazione, ma senza successo. Ne è seguita una colluttazione, al termine della quale il pregiudicato è stato immobilizzato e messo in sicurezza. Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di documenti e carte di credito sottratti poco prima da due auto in sosta. I proprietari, contattati dalla polizia, hanno riconosciuto gli oggetti trafugati. Le indagini hanno inoltre accertato che il fermato aveva alle spalle numerosi precedenti per reati analoghi ed era stato già più volte denunciato per inottemperanza alla misura di prevenzione del foglio di via da Prato. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.