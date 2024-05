Prato, bloccati due camion con 4 tonnellate di rifiuti tessili

Prato, 17 maggio 2024 - Cinque denunciati e il sequestro di due autocarri con 4 tonnellate di rifiuti tessili pronti ad essere scaricati illecitamente sul territorio. Questa un'operazione notturna della polizia municipale a Prato contro il fenomeno dei numerosi abbandoni di rifiuti industriali in città. Con appostamenti e telecamere è stato possibile individuare uno dei veicoli usati per il trasporto di sacchi di scarti tessili. Gli agenti hanno ricostruito l'organizzazione e abbandoni nelle periferie di Prato, in particolare alla zona industriale Macrolotto Uno. L'organizzazione era costituita da un cinese di circa 45 anni, possessore degli autocarri, che prendeva contatti con le ditte e poi affidava a pakistani l'esecuzione materiale di carico, presso le stesse aziende, e abbandono in discariche abusive. Gli agenti sono riusciti a fermare i mezzi nella fase del trasporto per il definitivo abbandono dei rifiuti, denunciando i responsabili. I veicoli, stipati di sacchi per un peso complessivo di circa 4 tonnellate di scarti, sono stati posti sotto sequestro e i responsabili degli abbandoni denunciati all'Autorità giudiziaria per gestione illecita di rifiuti. Rischiano l'arresto. Ai titolari delle aziende che smaltivano illecitamente i rifiuti tessili è stato contestato il concorso nei reati. Scaricare abusivamente in discariche nei campi i rifiuti tessili - tonnellate a livello industriale - è un modo per non pagare le tariffe di smaltimento e per non far risalire le autorità alle quantità di materia prima effettivamente lavorata, con riflessi anche fiscali.

