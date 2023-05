Elezioni Poggio a Caiano, ribaltone centrodestra: Palandri sindaco per 61 voti

Poggio a Caiano (Prato), 15 maggio 2023 – Da circa un quarto di secolo il centrosinistra non perdeva a Poggio a Caiano, ma adesso il ribaltone è cosa fatta: Riccardo Palandri (lista Riccardo Palandri sindaco per Poggio) ha vinto le elezioni sconfiggendo l’uscente Francesco Puggelli (Poggio Insieme!) di oltre un centinaio di voti. La tendenza delle urne è stata chiara fin dalle prime sezioni, con Palandri sempre in vantaggio su Puggelli: il risultato definitivo assegna a Palandri il 50,7% (2.094 voti) contro il 49,3% di Puggelli (2.033 voti).