Elezioni Prato: pronta la lista del Pd, ecco i nomi. Bugetti si presenta al Politeama

Prato, 19 aprile 2024 – Quello di sabato 20 aprile è il giorno di Ilaria Bugetti: alle 17, si presenterà dal palcoscenico del Politeama (ingresso libero fino a esaurimento posti del teatro). Definito intanto lo scacchiere di candidati e candidate con il simbolo del Pd.

Approvata dall’assemblea provinciale, la lista è pronta e sarà presentata alla stampa mercoledì 24 aprile. La rosa di candidate e candidati rispecchia un mix di innovazione, ricambio generazionale e continuità raggruppando in maniera omogenea tre aree politiche (guai a parlare di ‘correnti’: l’invito nelle stanze di via Carraia è ad andare oltre gli steccati congressuali): quella che fa riferimento a Bugetti, quella più vicina al segretario e quella più vicina al sindaco Biffoni.

Largo a tanti under 35 come Maria Logli, capolista, componente della segreteria provinciale ed ex segretaria del Giovani Democratici. Ma la novità di questa formazione pronta a scendere in campo è la candidatura dell’assessora uscente allo sviluppo economico Benedetta Squittieri che, dopo due esperienze consecutive nella giunta Biffoni e una lunga militanza politica, ha deciso di misurarsi per la prima volta con il consenso andando a caccia di preferenze.

Gioca la sua partita anche l’assessore alla cultura uscente Simone Mangani, già risultato eletto nel 2009, nel 2014 e nel 2019, forte della deroga al limite dei mandati approvata dalla direzione del Pd pratese.

Ma vediamo tutti i nomi: Maria Logli, 27 anni, coordinatrice della segreteria del Pd Prato, operatrice culturale dell’accoglienza, Gabriele Alberti, 43 anni, dipendente area tecnica servizi sociosanitari, Elena Amato, 43 anni, attivista nella lotta alla violenza sulle donne, Derio Bacci, 33 anni, ingegnere civile presso azienda di servizi pubblici locali, Francesco Bellandi, 32 anni, architetto Luca Bof, 51 anni, ragioniere presso una rivendita edile, Martina Cacciato, 34 anni, operatrice sociale, Maurizio Calussi, 48 anni, ingegnere presso società servizi settore Oil&Gas, Edoardo Carli, 27 anni, consulente di vendita, Fabiana Carosella, 43 anni, psicologa, Giada Chiti, 30 anni, consulente finanziaria, Gianluca Coppini, 54 anni, consulente commerciale settore immobiliare, Francesca Faggi, 58 anni, psicologa, Monia Faltoni, 52 anni, avvocata, Giannetto Fanelli, 56 anni, ingegnere impiantista, Aksel Fazio, 30 anni, operatore sociale dell’accoglienza, Martina Guerrini, 43 anni, progettista europea. Yvonne Lemman detta Kensci, attivista socio culturale della comunità sinta di Prato, Nicola Maneschi, 52 anni, avvocato, Simone Mangani, 50 anni, avvocato e assessore uscente alla cultura e all’immigrazione, Cosimo Fernando Moradei, 32 anni, medico di base, Serena Mordini, 57 anni, operatrice sociale, Stefano Nesi, 61 anni, perito tessile e presidente del circolo 29 Martiri di Figline, Giulia Paolercio, 18 anni, studentessa, Alan Pona, 45 anni, insegnante, Matilde Maria Rosati, 31 anni, avvocata in diritto del lavoro, Giovanna Salaris, 53 anni, coordinatrice infermieristica CPO, Arjana Salimusaj detta Ari, 21 anni, studentessa universitaria, Marco Sapia, 46 anni, consulente aziendale, Benedetta Squittieri, 48 anni, assessora uscente allo sviluppo economico e al bilancio, Paola Tassi, 61 anni, insegnante, Lorenzo Tinagli, 27 anni, studente universitario.