Ferrovie, linea Bologna-Prato: proseguono i lavori di potenziamento

Prato, 25 gennaio 2024 - Proseguono i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea convenzionale Bologna-Prato, cuore del corridoio ferroviario Scandinavia-Mediterraneo, per l'adeguamento agli standard europei per il traffico delle merci. L'intervento, a cura di Rete Ferroviaria Italiana capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, è necessario a garantire il collegamento dei porti dell'area logistica costiera toscana e del sistema logistico e portuale emiliano-romagnolo con il centro e il nord dell'Europa. I lavori contribuiranno a incrementare anche gli standard di regolarità della circolazione. L'ultimazione è prevista per la fine del 2025. L'investimento complessivo è di oltre 530 milioni. L'operatività dei cantieri per il 2024 è stata programmata in accordo con le imprese ferroviarie e le Regioni di riferimento, in modo da ridurre il più possibile l'impatto sulla mobilità pendolare. I cantieri non interessano la linea Alta Velocità Bologna-Firenze. L'avvio delle attività è previsto a partire dalle 9.30 di sabato 27 gennaio, con chiusura della linea fra Pianoro e Prato fino alle 16 di domenica 28. Il programma dei lavori prevede lo stesso schema si ripeterà anche nei due fine settimana successivi – 3 e 4 e 10 e 11 febbraio - e in altri 13 week-end individuati fra quelli non interessati da festività e ponti (esclusi i mesi estivi; ultimo week-end interessato 16 e 17 novembre). Da lunedì 29 gennaio a venerdì 7 giugno e da lunedì 9 settembre a venerdì 15 novembre, nei giorni feriali, la linea resterà chiusa fra Pianoro e San Bendetto Val di Sambro dalle 9.30 alle 13.30.

