E’ morta Elvira Trentini, imprenditrice e cuore del Politeama

Elvira Trentini

Prato, 6 marzo 2023 – E’ morta nella notte all’ospedale di Prato Elvira Trentini, 95 compiuti a gennaio. Imprenditrice – sua la storica azienda di pulizie che porta il suo nome – ma soprattutto donna di cultura, anima del teatro Politeama Pratese del quale era ancora membro del consiglio di amministrazione. Della riapertura dell’ex Banchini Elvira Trentini era stata fautrice, sempre un passo indietro rispetto a Roberta Betti, tanto vulcanica e protagonista quest’ultima tanto silenziosa ma onnipresente la seconda. Una vita accanto a Roberta, scomparsa due anni fa a 89 anni, e una vita per il teatro di via Garibaldi. Con la sua morte di chiude per sempre il capitolo di una storia bellissima, segnata da due donne che la città ricorderà per sempre.

La camera ardente sarà allestita dalle 17 di oggi, 6 marzo, al Teatro Politeama mentre il funerale sarà celebrato mercoledì 8 marzo alle 11 in Duomo.