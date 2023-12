Natale a Prato, torna il concerto della Camera Strumentale e della Scuola Verdi

Prato, 7 dicembre 2023 - In occasione delle festività natalizie, la Camerata Strumentale di Prato e la Scuola di Musica Verdi hanno organizzato un appuntamento che vedrà protagonisti i giovani talenti musicali della città, l’Orchestra e il Coro della Verdi, allievi, maestri. Proprio per la composizione dell’ensemble che si esibirà in alcune fra le più suggestive pagine musicali, la serata sarà una vera festa della musica, nonché un biglietto di auguri da Palazzo Martini alla città. Palazzo Martini, storico edificio neoclassico del centro e sede della Verdi, che rappresenta in maniera perfetta la commistione e la stretta collaborazione tra maestri e allievi, fra scuola e orchestra, generando molti eventi come quello al quale assisteremo il 20 dicembre.

Grazie al sostegno di Conad, poi, il concerto sarà trasmesso dall'emittente cittadina Tv Prato il 24 dicembre alle 21 e in altre date durante il periodo natalizio. A dirigere il coro della Verdi sarà Elia Orlando. Marco Facchini sarà primo violino e maestro concertatore dell'orchestra della Verdi e dei solisti della scuola: Marta Iannaccone e Andrea Clistovskj per Boccherini e Vivaldi, Federica Baldi e Beatrice Cioni (soprani), Cristina Pierattini (contralto), Luca Mantovani (tenore), Marco Bucci e Tommaso Barni (bassi) per la Messe de minuit pour Noel di Charpentier. L'ingresso sarà libero.