Il Prato Film Festival ricorda l’attore Ivano Marescotti

Ivano Marescotti e Romeo Conte

Prato, 27 marzo 2023 - La prossima edizione del Prato Film Festival, in programma dal 28 al 31 di maggio, dedicherà un tributo speciale all’attore recentemente scomparso Ivano Marescotti.



“Sono davvero sconvolto dalla notizia, la dipartita di Ivano Marescotti lascia un vuoto incolmabile. Non era solo un grandissimo attore, ma anche un grande amico, e una persona speciale: impegnato, sensibile, disponibile e alla mano, e sempre dalla parte dei giovani, che supportava sia come insegnante di recitazione nella sua scuola a Ravenna, che dando una mano agli autori emergenti. Un impegno a tutto tondo che ricorderemo con un tributo speciale nella prossima edizione del nostro festival, in programma dal 28 al 31 di maggio”. Queste le parole con cui Romeo Conte, direttore artistico del Prato Film Festival, commenta la notizia della morte dell’attore Ivano Marescotti, malato da tempo e scomparso a settantasette anni a Ravenna, dove era ricoverato da qualche giorno all’ospedale a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche.



Attore, regista teatrale e drammaturgo, Marescotti ha avuto una carriera atipica: impiegato per dieci anni all’ufficio urbanistica del Comune di Ravenna, a trent’anni decise di mollare tutto per lanciarsi nella recitazione. Ha interpretato decine di pellicole di enorme successo tra cui Johnny Stecchino, Il portaborse, Il mostro, Vacanze di Natale a Cortina, Cado dalle nubi, e ha preso parte anche a film internazionali come Il talento di Mr. Ripley di Anthony Minghella, Hannibal di Ridley Scott e King Arthur di Antoine Fuqua. Altrettanto prolifica la carriera come attore per serie televisive, tra cui si ricordano La piovra, I ragazzi del muretto, Il Pirata – Marco Pantani, I liceali, Un medico in famiglia, Che Dio ci aiuti, Don Matteo, e tantissimi altri ancora. A teatro aveva lavorato con i più grandi registi, tra cui Giorgio Albertazzi, Mario Martone, Carlo Cecchi, e tanti altri, e si era cimentato lui stesso alla regia.



Marescotti ha sempre sostenuto i festival diretti da Romeo Conte: in particolare il festival Salento Finibus Terrae, dove è stato ospite per diverse edizioni e premiato nel 2021 come interprete di Bar Giuseppe, diretto da Giulio Base; nel 2012 era stato invece Presidente di Giuria della sezione Corti Commedia al San Marino Film Festival. E anche a Prato aveva lasciato il segno, sia come presidente della giuria nel 2016 che come ospite in occasione dell’edizione 2019 del Prato Film Festival, durante la quale era stato proiettato il documentario biografico Michelangelo – Infinito, diretto da Emanuele Imbucci, in cui Marescotti interpretava il ruolo di Giorgio Vasari.



