Prato, tessuti e cultura. La mostra sbarca a Roma: un successo di squadra

Roma, 11 marzo 2025 – “Abbiamo deciso di portare qui, in maniera trasversale e corale, la Prato che produce tessuti ma anche cultura e turismo: una narrazione della città che valorizza le sue eccellenze e le sue peculiarità”. Così Chiara La Porta, deputata pratese di Fratelli d'Italia, che in una conferenza stampa alla Camera ha presentato la mostra “Prato: Fabbrica di Tessuti e di Cultura. Il distretto tra storia e sguardo al futuro”, che sarà ospitata a Palazzo Valdina fino al 21 marzo.

La presentazione a Roma

L'evento, frutto del lavoro di squadra tra la sindaca di Prato Ilaria Bugetti e i parlamentari del territorio, Chiara La Porta (FdI), Erica Mazzetti (FI) e Marco Furfaro (Pd), si è concretizzato, al di là del colore politico, nella valorizzazione produttiva e culturale del distretto pratese.

"Siamo orgogliosi – aggiunge la parlamentare – di avere questa mostra che rappresenta la storia della nostra città ma soprattutto il futuro: in un momento in cui si dà una narrazione della città negativa noi vogliamo raccontare le sue eccellenze, la sua storia e tutta la sua positività. Prato è la terza città del centro Italia e merita di essere qui ampiamente rappresentata alla Camera e in tutte le istituzioni, passando per il ministero del Turismo oggi qui presente e tutti gli altri rappresentanti dei ministeri che visiteranno la mostra, come quello della Cultura. Proprio insieme a questi due ministeri stiamo anche pensando a un testo di legge che valorizzi queste iniziative” annuncia infine La Porta.

"La città di Prato merita questo e molto altro: per questo ci siamo uniti per partecipare a un grande evento, portando una mostra che ha avuto un grande successo nella nostra città qui a Roma. Per noi è un passaggio fondamentale: la presenza stamane di tutte le categorie economiche e professionali, ovvero il mondo pratese arrivato qui a Roma in modo granitico, lo dimostra”, dice Erica Mazzetti, deputata Forza Italia.