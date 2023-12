Prato, a Casale nasce la Biblioteca comunale Antonio Bruni

Prato, 13 dicembre 2023 - Nel quartiere di Casale nasce la Biblioteca comunale Antonio Bruni, che verrà inaugurata venerdì 22 dicembre alle 11. Una realtà voluta fortemente dall’amministrazione comunale, che va ad implementare la rete delle biblioteche comunali di Prato, di cui fanno già parte la Biblioteca Lazzerini, le Biblioteche Ovest e Nord Peppino Impastato, la BiblioCoop a Parco Prato e il Punto Prestito PrismaLab recentemente inaugurato. La nuova biblioteca di Casale si trova in via degli Antichi Mestieri 56 e sorge nella nuova ala sul retro della Scuola primaria che porta lo stesso nome, accanto allo spazio polivalente Ilaria Giacomelli. Un ambiente luminoso che apre direttamente sul giardino con grandi vetrate e un frangisole esterno. Dotata di parcheggio che serve tutta la zona, la biblioteca è strutturata in unico ambiente open space, realizzata con dettagli in legno ed elementi naturali per il benessere di tutti. Un luogo di incontro e di crescita al servizio della comunità, uno spazio comodo e funzionale per ogni fascia d’età per la lettura, lo studio e il tempo libero. Sarà aperta regolarmente al pubblico a partire da mercoledì 3 gennaio con questo orario: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19, e il sabato dalle 9 alle 13. Chiusa il martedì e il giovedì. Qui sarà possibile gratuitamente: prendere in prestito libri, leggere e studiare grazie ai 45 posti disponibili, ricevere informazioni e aiuto per le ricerche bibliografiche, usare le 3 postazioni pc per navigare su internet o consultare il catalogo online, leggere i quotidiani locali, navigare wireless grazie a PratoWifi, partecipare ad attività, in particolare letture animate e laboratori per bambini. Come la Scuola primaria di Casale, la Biblioteca è intitolata ad Antonio Bruni. Un omaggio a un grande personaggio nato a Prato nel 1843, ricordato per la sua grande impresa giovanile: nel 1861, a soli 18 anni, fondò in città la prima Biblioteca popolare circolante in Italia, creando un movimento di interesse nazionale per la diffusione della cultura. Sugli scaffali è possibile trovare un'ampia proposta di libri per tutte le età. Si può scegliere liberamente tra: narrativa italiana e straniera, libri gialli e rosa, romanzi storici, noir e polizieschi, fantasy, saggi, attualità, arte, storia e geografia, viaggi, dizionari e testi per le ricerche scolastiche. Come per ogni biblioteca pubblica, per utilizzare il servizio di prestito, è necessario essere iscritti e presentare la tessera. L'iscrizione è gratuita, basta compilare il modulo ed esibire un documento di identità valido. Sarà possibile p rendere in prestito fino a 10 libri, incluso i prestiti interbibliotecari, per 30 giorni - rinnovabili per ulteriori 15 se non prenotati da altri. Se maggiorenne, è possibile prendere in prestito anche un eReader. Un angolo significativo è dedicato ai bambini e si articola in due aree: La Tana dei cuccioli 0-3 anni e Il Rifugio dei piccoli 3- 6 anni. Qui si sfogliano i primi libri seduti su pouf colorati e si ascoltano storie grazie al le iniziative gratuite che verranno organizzate dalla Biblioteca. Ci sono libri gioco, pop up, sagomati, cartonati, albi illustrati, libri tattili e sonori, fiabe e filastrocche. Oltre ai libri in CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) che favoriscono la leggibilità e accessibili anche a bambini con bisogni educativi speciali e non solo.