Zenith, Settesoldi: : "Con il Granamica ce la giocheremo"

Non è ancora finita la stagione della Zenith Prato. Oggi alle 16 i bluamaranto saranno di scena a Granarolo, in Emilia Romagna, per la sfida di andata del primo turno dei play off nazionali di Eccellenza contro il Granamica. Un match a eliminazione diretta che si giocherà nell’arco di 180’, visto che domenica prossima saranno gli emiliani a venire in visita al "Chiavacci" di via del Purgatorio. "Per noi è un orgoglio essere arrivati a questo punto e abbiamo tutte le intenzioni di ben figurare. Il Granamica è arrivato secondo nel girone B dell’Emilia Romagna durante la regular season e ha stravinto i play off del suo raggruppamento – spiega il vice presidente della Zenith Prato, Enrico Cammelli -. E’ una squadra molto giovane, ma allo stesso tempo molto forte, quindi dovremmo affrontarla col giusto piglio, come abbiamo fatto contro Camaiore e Cuoiopelli. Dovremo anche considerare le due partite, andata e ritorno, ma senza fare troppi calcoli. La squadra è in salute. Ce la giocheremo". Unico assente, nelle fila pratesi, lo squalificato Castiello. Per la Zenith Prato sarebbe importante riuscire a segnare in trasferta visto che al termine del doppio confronto, in caso di parità nei risultati, accederà al turno successivo delle sfide nazionali la formazione che avrà realizzato il maggior numero di reti fuori casa. "Siamo arrivati fin qui con merito e non abbiamo certo intenzione di fermarci", chiosa Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato.

L. M.