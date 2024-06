Per i più piccolini laboratori musicali e creativi

Per i bambini dai 3 ai 6 anni sono previsti laboratori motori, creativi, musicali ed espressivi. Ma anche attività in acqua, percorsi sensoriali e ambientali, senza dimenticare la parte dedicata al gioco e al divertimento. I campi sono: "Cuccioli Galilei (scuola dell’infanzia Galilei, via Ada Negri); la repubblica dei cuccioli (parco, palestra e piscina di San Paolo, in via Galcianese); cuccioli Mezzana (piscina e palestra di Mezzana, via S. Andrea a Tontoli). Tra le varie possibilità per bimbi e ragazzi anche i campo specifici in città, dedicati in particolar modo agli stage sportivi, per sviluppare tecnica, tattica e abilità specifiche di alcune discipline, anche tramite partite e tornei organizzati per l’occasione. Tra gli sport, basket, volley, ma anche ballo con l’hip hop. Sul sito wwwcgfs.it sono disponibili tutti i dettagli. Per info: [email protected].