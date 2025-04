Zenith Prato sfida l'Imolese per mantenere vive le speranze di play out

Penultima giornata di regular season nel girone D di serie D. Oggi pomeriggio alle 15 la Zenith Prato andrà a giocarsi le residue speranze di agguantare quantomeno i play out sul campo dell’Imolese, formazione temibile, che però ha ben poco da chiedere, ormai, al campionato, visto che veleggia a quota 47 punti, matematicamente fuori dalla zona play out e al tempo stesso dalla lotta per non retrocedere in Eccellenza. Per gli amaranto, al contrario, quella odierna è la prima di due finali. L’obiettivo della prima squadra di via del Purgatorio è quello di provare a portare a casa il massimo dei punti disponibili in queste ultime due giornate di campionato, in attesa che la giustizia sportiva si pronunci sul ricorso presentato dalla società in seguito alla maxi-penalizzazione di 15 punti assegnatale per il tesseramento irregolare del difensore Samuele Tempestini. La prossima settimana dovrebbe arrivare il pronunciamento del tribunale: la speranza dei vertici amaranto è quella di riuscire, quantomeno, a veder diminuita questa penalizzazione, magari recuperando 5-6 punti, che però potrebbero assolutamente fare la differenza per centrare i play out. "Noi dobbiamo pensare alle cose che riguardano il campo e la partita con l’Imolese non sarà assolutamente semplice. Hanno giovani di livello, in rampa di lancio per fare delle ottime carriere, e giocano un buon calcio – commenta Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato -. La squadra si è allenata molto bene in questa settimana e stiamo attraversando un momento positivo in termini di risultati e di prestazioni. Sono convinto che i ragazzi faranno il massimo per fare risultato pieno e tenere vive le speranze di agguantare i play out. Sappiamo che non dipende soltanto da noi, ma intanto dobbiamo fare la nostra parte in questa e nella prossima partita. Comunque vada sono orgoglioso di allenare questa squadra, che, risultati alla mano, senza penalizzazioni avrebbe già raggiunto la tranquilla salvezza". Unici assenti nelle fila della Zenith Prato l’infortunato Kouassi e lo squalificato Tempestini. Per il resto tutti a disposizione. Nel suo 4-3-1-2, quindi, mister Settesoldi dovrebbe confermare quasi in toto le ultime formazioni titolari schierate: Brunelli continuerà a difendere i pali. In difesa Fiaschi e Perugi sulle corsie laterali (con qualche possibilità però per Casini o Messini, se Fiaschi dovesse passare a fare il centrale), con il duo Cela-Pupeschi al centro. In mediana probabile conferma per Saccenti e Nistri, mentre salgono le quotazioni di Toccafondi a scapito di quelle di Cecchi. Toci potrebbe ritagliarsi un posto dietro le due punte, che dovrebbero essere Cellai e Falteri (Longo e Mertiri pronti a subentrare a gara in corso).

Leonardo Montaleni