Zenith Prato sfida la Pistoiese: derby decisivo per la salvezza

Altro derby in arrivo per la Zenith Prato. Oggi pomeriggio alle 15 la formazione amaranto andrà a far visita alla Pistoiese, formazione temibile e molto ben attrezzata, che sta cercando di ritagliarsi un posto al sole nei play off. Gli ‘Orange’ in questo momento si trovano in terza posizione a quota 58 punti, al pari del Tau Altopascio, ma sono reduci da un brutto ed inaspettato scivolone esterno contro il San Marino.

La Zenith Prato, dal canto suo, arriva a questa sfida con il morale alto dopo le ultime buone prestazioni e soprattutto dopo un pareggio che le va un po’ stretto ottenuto nel derby col Prato. I punti in classifica del sodalizio di via del Purgatorio, in attesa che la giustizia sportiva si pronunci in merito al ‘caso Tempestini’, sono 33 e non sono ancora sufficienti per poter uscire dalla momentanea griglia play out. Con 4 partite (compresa quella odierna) ancora da disputare e le avversarie non così distanti tutto è ancora possibile e la Zenith Prato crede nell’impresa, per ottenere la salvezza sul campo, senza considerare per il momento quel che potrebbe accadere nelle aule dei tribunali sportivi.

"Affronteremo una squadra di tutto rispetto, che lotta ai piani alti del campionato. Mi aspetto una Pistoiese desiderosa di riscattarsi, che proverà a giocare e a metterci in difficoltà con il valore tecnico dei suoi elementi – commenta Settesoldi -. La squadra sta bene e i ragazzi sono motivati. Andremo a fare la nostra partita per cercare di ottenere il massimo dei punti e proseguire la nostra rincorsa alla salvezza. Ci sarà da stare attenti alla seconda parte di gara, perché la Pistoiese ha una rosa molto lunga e può inserire giocatori temibili dalla panchina. Spero di partire bene e di mettere in discesa la partita. Il nostro obiettivo rimane quello di salvarci sul campo e sono convinto che i miei giocatori abbiano le carte in regola per farcela".

Mister Settesoldi dovrà però fare a meno di alcune pedine importanti. Saranno sicuramente assenti in difesa i due squalificati Cela e Perugi, rispettivamente centrale e laterale di sinistra, e anche il trequartista Asproni non sarà della partita visto che ha deciso di riavvicinarsi a casa (Sardegna) e lasciare la squadra. Di conseguenza si vedranno alcune novità nel 4-3-1-2 abituale della Zenith Prato. In porta ancora una volta ci sarà Brunelli. La linea difensiva potrebbe essere composta da Fiaschi, Tempestini, Pupeschi e Messini (o Casini o Rosi). A centrocampo il metronomo Cecchi dovrebbe essere affiancato da Saccenti e Nistri, con Kouassi (o Toci) a fare da trequartista dietro le due punte che dovrebbero essere Cellai e Falteri, con Longo e Mertiri pronti a subentrare a partita in corso.

L.M.