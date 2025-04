Zenith Prato: penalizzazione azzera speranze play out, attesa decisione giustizia sportiva

"Vediamo quel che accadrà, ma il percorso fatto dalla squadra in questa stagione e i risultati sul campo rimangono. Nessuno può toglierci il merito di esserci salvati con 40 punti ben prima del termine della regular season". Ribadisce con orgoglio i meriti dei suoi ragazzi e del suo staff Simone Settesoldi, anche dopo la pesante sconfitta incassata sul campo dell’Imolese, che ha, di fatto, azzerato le possibilità di raggiungere i play out della Zenith Prato nel girone D di serie D, a meno che il ricorso presentato dalla società non convinca la giustizia sportiva ad alleggerire la maxi penalizzazione.

"Personalmente sono dispiaciuto perché pensavo che la squadra sostenesse un altro tipo di partita. All’Imolese si è messo tutto in discesa fin da subito, ma devo anche dire, senza polemica, che l’arbitro non mi è piaciuto – insiste Settesoldi -. Ha preso decisioni incomprensibili, come l’espulsione di Pupeschi, e non ha avuto un metro di giudizio uniforme. I ragazzi hanno fatto il massimo, ma non è stata decisamente una giornata che è girata a nostro favore. Rimane il percorso fatto e tutto il lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi". Si attende, quindi, che in questa settimana la giustizia sportiva si esprima (pensare che lo faccia dopo il termine della stagione regolare sembra illogico) e la speranza nel quartier generale amaranto è che 5-6 punti possano essere restituiti al team di Settesoldi, che comunque deve provare a vincere l’ultima partita casalinga col Piacenza per sperare di giocarsi i play out.

"Dobbiamo conservare l’idea di chiudere al meglio la stagione nella prossima partita. E non dimentichiamoci, comunque, che questo gruppo sul campo sarebbe stato tranquillamente salvo, a quota 40 punti ad oggi – conclude Settesoldi -. La squadra ha fatto qualcosa di davvero incredibile a livello di prestazioni da matricola. Nessuno può togliere questi meriti ai ragazzi e allo staff. Purtroppo dovremo affrontare alcune defezioni importanti, ma spero di avere ancora delle motivazioni da instillare nella mente e nelle gambe dei miei giocatori in questa settimana".

Leonardo Montaleni