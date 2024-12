Zenith Prato: nuovi acquisti e sfida al Sasso Marconi in Serie D

Tanti volti nuovi in casa Zenith Prato, con l’obiettivo di tornare quanto prima a far punti e mettersi alle spalle il momento negativo. Oggi pomeriggio alle 14.30 i bluamaranto, che proprio due giorni fa hanno perfezionati gli acquisti dei centrocampisti Duccio Toccafondi, pratese classe 2003, ex Civitanovese e figlio dell’ex presidente del Prato, Paolo Toccafondi, e Guglielmo Nistri, valbisentino classe 2006, nella prima parte di stagione in forza al Tau Calcio, andranno ospiti sul campo del Sasso Marconi, squadra rivelazione di questo avvio di stagione, ultimamente in leggera flessione dal punto di vista dei risultati (19 punti e a metà classifica nel girone d di Serie D).

"Il Sasso Marconi ha lavorato bene costruendo la squadra con giocatori dei vivai di squadre professionistiche e con qualche scommessa. Sono partiti a mille all’ora, ottenendo subito degli ottimi risultati con un calcio propositivo, fatto di grande corsa, di gioco e di grande maestria nell’attaccare gli spazi – commenta Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato - . E’ una squadra che attaccando molto lascia qualcosa dietro e ultimamente ha fatto qualche passo falso. La Zenith deve prima di tutto difendersi con ordine e concentrazione da queste scorribande offensive e provare a ribaltare velocemente e concretamente l’azione. La squadra è carica. C’è entusiasmo, voglia e consapevolezza di andare a recuperare punti e risultati".

La prima squadra di via del Purgatorio, però, dovrà fare i conti con qualche problemino in organico. Non saranno della partita gli inforunati Pupeschi, Messini e Rosi. Tempestini sarà a mezzo servizio e anche uno degli ultimi arrivati, il centrocampista Moussaid (ex Prato), causa attacco febbrile, dovrà dare forfait. A disposizione, invece, i nuovi arrivati Toccafondi e Nistri.

In un ipotetico 4-3-1-2, quindi, la Zenith Prato potrebbe schierarsi con Brunelli in porta. In difesa Casini a destra e Perugi a sinistra, con Cela e Fiaschi a comporre la coppia centrale. In mediana Cecchi come play maker arretrato, con ai suoi lati Kouassi e Saccenti, con Toci, fresco di convocazione con la rappresentativa giovanile di serie D, dietro alle due punte che dovrebbero essere Falteri e Cellai.

In casa Zenith Prato si attende ancora l’arrivo di una punta, per andare a completare il pacchetto offensivo. E’ forte l’interessamento per Oitana, italo-argentino del Terranuova Traiana, anche se sul taccuino dei dirigenti di via del Purgatorio sembra spuntato qualche altro nome interessante (e per ora top secret). Le trattative dovrebbero comunque concludersi entro la prossima settimana. Si dovrà attendere invece gennaio per tesserare il trequartista classe 2006 Luca Asproni, di proprietà del Cagliari quest’anno all’Albenga nella prima parte di stagione. In uscita Prati, Malpaganti, Poli (che si è già accasato in Eccellenza alla Colligiana) e Moretti, che ha varie richieste in Eccellenza.