Zenith corsara, vittoria pesante sul valico

Sasso Marconi

1

Zenith Prato

3

SASSO MARCONI: Celeste, Barattini (73’ Armaroli), Montanaro (75’ Lisanti), Bonfiglioli, Cinquegrana (46’ Cudini), Marcaletti, Jassey, Pampaloni (73’ Tarozzi), Mancini (55’ Michael), Galassi, Deme Serigne. All. Pedrelli.

ZENITH PRATO: Brunelli, Casini, Cela, Fiaschi, Perugi, Kouassi (46’ Toccafondi), Cecchi, Saccenti,Toci (60’ Nistri), Falteri (80’ Tempestini), Cellai (87’ Mertiri). All. Settesoldi.

Arbitro: Scicolone di San Donà di Piave.

Reti: 56’ e 82’ Cellai, 74’ Cecchi, 87’ Deme Serigne.

TORNA al successo nel girone D di serie D la Zenith Prato, che con una prestazione maiuscola si impone per 3-1 in casa del Sasso Marconi. I pratesi, con questo successo, tirano una bella boccata di ossigeno nella bassa classifica, salendo a quota 14 punti e superando in un sol colpo Fiorenzuola e San Marino, pur rimanendo nella momentanea griglia play out. A rompere gli indugi è la Zenith Prato con un tiro velleitario da distanza siderale di Saccenti poco prima del 10’. L’atteggiamento ospite è però molto propositivo in avvio. Al 18’ ci prova anche Falteri con una fuga in profondità sulla destra e un tiro debole sul primo palo, che non crea pensieri a Celeste. Al 20’ si vede in avanti il Sasso Marconi con una conclusione rasoterra fuori di poco di Jassey dal limite dell’area. Al 25’ calcio di punizione insidioso della Zenith Prato, ben neutralizzato a terra in tuffo dal portiere di casa. Un minuto dopo gli ospiti recuperano un buon pallone a metà campo e liberano Cellai al tiro da fuori, ma l’attaccante bluamaranto scivola e strozza troppo la conclusione, favorendo la comoda presa di Celeste. Il primo tempo, malgrado i vari tentativi e la supremazia generale espressa dalla Zenith Prato, si chiude comunque con il risultato inchiodato sullo 0-0. Nella ripresa la prima occasione è dei pratesi, con il neo entrato Toccafondi che impegna severamente il portiere avversario. I padroni di casa però fanno la voce grossa e spaventano gli ospiti. Al 50’ serve un miracolo di Brunelli, su conclusione deviata di Deme Serigne, per difendere lo 0-0. Al 52’ ci prova anche Barattini, con tiro a lato di un soffio. Al 55’ Falteri intercetta un retropassaggio errato di Montanaro, ma Celeste chiude la porta con un intervento strepitoso. Al 56’, però, la squadra allenata da Simone Settesoldi trova il meritato vantaggio grazie al siluro al fulmicotone di Cellai, che mette in discesa il match dei pratesi. La reazione del Sasso Marconi produce pochi frutti e al 74’ arriva anche il raddoppio della Zenith Prato, con una sassata di Cecchi da fuori area che si infila nell’angolo alla sinistra dell’immobile portiere di casa. All’82’ arriva anche il 3-0 di Cellai, che in contropiede sembra mandare i titoli di coda sul match, ma il Sasso Marconi prova a riaprire la partita con il gol di Deme Serigne, che insacca da distanza ravvicinata su assistenza di Jassey all’87’. La partita termina comunque con il meritato successo della formazione ospite, che interrompe il digiuno di punti dopo svariate settimane.

L.M.