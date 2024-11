Zenith, colpi di mercato. Ecco Perugi e Pupeschi

Grandi cambiamenti in casa Zenith Prato. La società di via del Purgatorio è molto attiva sul mercato e ha piazzato altri due colpi per andare a rinforzare la prima squadra, impegnata nel girone D di serie D. Hanno firmato il centrocampista classe 1993 Simone Perugi, fresco di rescissione con il Prato dopo una prima parte di stagione trascorsa in biancazzurro, senza mai essere troppo protagonista al Lungobisenzio (un paio di spezzoni di gara giocati), e il difensore Niccolò Pupeschi, classe 1991 ex Aglianese. Quello di Perugi è un ritorno in casa Zenith, dove aveva già giocato prima di approdare all’Aglianese. Per Pupeschi si tratta invece di una prima volta assoluta al "Chiavacci" anche se il giocatore è già stato allenato da Simone Settesoldi nella stagione 2016-‘17 in serie D, nelle fila del Jolly Montemurlo. Insomma gli amaranto inseriscono un giocatore poliedrico e capace di ricoprire più ruoli a centrocampo e un difensore di sicuro affidamento e di grande esperienza per la categoria. Sul fronte uscite, invece, pare che possano essere destinati ad abbandonare la Zenith Prato il difensore Prati, il centrocampista Gemignani e la punta Vezzi, anche se ancora non sono arrivate ufficialità in questo senso.

Da capire se, con l’apertura della finestra invernale, a dicembre, verranno poi fatti ulteriori aggiustamenti a caccia della salvezza. Nel frattempo in via del Purgatorio procede spedita la marcia di avvicinamento al match in programma domenica prossima, una delicata trasferta in casa del Lentigione. Gli emiliani sono avversario da non sottovalutare, attualmente al sesto posto in classifica con 17 punti in classifica frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta in questo avvio di stagione (12 gol segnati, soltanto 7 subiti: una delle migliori difese del torneo) e reduci dal bel successo esterno in casa della capolista Tau Calcio.

Mister Settesoldi spera di avere a disposizione tutti i suoi elementi. Da valutare le condizioni fisiche dei due nuovi arrivati, che comunque potranno essere a disposizione, almeno per scampoli di match.

L.M.