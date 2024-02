Zanne di elefante e avorio in casa, donna denunciata a Prato

Prato, 14 febbraio 2024 – In casa aveva numerosi oggetti in avorio, tra cui due grosse zanne di elefante. Ma anche varie collane, oggetti e soprammobili, senza alcuna documentazione che ne attestasse la legale detenzione, come previsto dalle nome che in Italia applicano la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali in via di estinzione.

Una donna ultraottantenne residente in centro a Prato è stata per questo denunciata dalla polizia. L'anziana ha giustificato il possesso dicendo che il prezioso corredo apparteneva a beni di famiglia ereditati dal genitore che aveva lavorato in Somalia diversi anni fa. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.