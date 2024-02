Will rock you. Al Politeama voglia di Queen

Doppio omaggio ai leggendari Queen questo fine settimana al Politeama, a cura di Fonderia Cultart. Sabato alle 21 andrà in scena Will rock you, uno degli spettacoli musicali più rappresentati al mondo, scritto da Ben Elton insieme a Roger Taylor e Brian May: ci sono ancora biglietti disponibili su Ticketone. Domenica toccherà a Long live the Queen, il concerto con Break Free – Queen Tribute Show, ritenuti la migliore band tributo in Europa, la più simile ai veri Queen: i biglietti sono quasi sold out. Nel musical di sabato ci saranno tutta l’energia dei brani dei Queen, cantati in lingua originale e suonati dal vivo, coreografie esplosive, emozioni e risate. We Will Rock You, come il titolo del singolo pubblicato dai Queen nel 1977, tra i brani più famosi della band britannica e tra i più conosciuti (e cantati) al mondo è prodotto per l’Italia da Claudio Trotta per Barley Arts. La storia: in un futuro distopico, in cui la musica è stata bandita poiché considerata pericolosa in quanto simbolo di unione e condivisione, un gruppo di persone molto diverse ma accomunate dalla voglia di resistere al conformismo, si ribella e, alle prese con frustrazioni e sogni, combatte insieme per un futuro migliore. "I temi trattati sono accentramento del potere, controllo, differenza tra insegnamento e indottrinamento, omologazione attraverso la creazione di bisogni, algoritmi, intelligenza artificiale, social e come tutto ciò si ripercuote nelle relazioni sociali – spiega la regista Michaela Berlini –. E poi la voglia di cambiare le cose, di scappare dall’omologazione, di stare insieme attraverso la musica".

Sul palco ci saranno Alice Grasso, Paolo Barillari, Damiano Borgi, Natascia Fonzetti, Alessandra Ferrari, Mattia Braghero e Massimiliano Colonna, con la musica suonata da Riccardo Di Paola, Antonio Torella, Roberta Raschellà e Federica Pellegrinelli, Orazio Nicoletti, Marco Parenti. L’ensemble di danza è composto da Claudio Cangialosi, Federico Colonnelli, Giulia Gerola, Lorenzo Longobardi, Emma Marcotulli, Monica Ruggeri, Beatrice Sartori, Davide Tagliento.