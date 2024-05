Weekend al circolo di Narnali

Dopo la serata andata in scena ieri al circolo di Narnali dove Mirko Castellani ha presentato il programma elettorale che mette al centro il lavoro e gli impegni per la creazione di una filiera interamente tracciata dal punto di vista della produzione capace quindi di dare garanzie anche ai lavoratori, torna sabato e domenica l’appuntamento con il candidato sindaco del Pci al circolo Renzo Grassi di Narnali. Sabato appuntamento dalle 16 per parlare di ambiente, Centro di Scienze Naturali cura degli animali. Domenica invece sempre al circolo appuntamento con l’arte e con i giovani, sarà realizzato un murales legato al tema della Resistenza e in particolare alla partecipazione delle donne durante la Resistenza. Infine il Pci invita quanti vorranno partecipare alla chiusura della campagna elettorale in programma il 6 giugno alle 19 a Figline al monumento partigiano. Per la chiusura della campagna elettorale a Figline sarà presente il segretario regionale del partito Marco Barzanti oltre al compagno di Luana D’Orazio: un’occasione per parlare di lavoro e della legge contro i morti sul lavoro così come della proposta di costituire il Comune parte civile in caso di incidenti sul lavoro.