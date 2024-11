Walter Albini, gran finale. Le sciarpe ispirate ai disegni dello stilista. Weekend: visite speciali

Dall’incrocio dell’eccellenza dell’azienda Faliero Sarti con l’ispirazione artistica dello stilista Walter Albini è nata nuova collaborazione tra il Museo del tessuto e la produzione di tessuti pregiati. Nel segno della mostra "Walter Albini, il talento, lo stilista" che chiuderà domenica e che ha già accolto al museo ben sedicimila visitatori, la creative director Monica Sarti ha trasferito le sue intuizioni nella realizzazione di tre sciarpe per la collezione primavera - estate 2025, in cashmere e modal e in più misure, che riproducono una selezione di disegni e stampe originali, scelti dalla collezione Albini conservata al Museo del tessuto, acquisita grazie a una donazione di Paolo Rinaldi, collaboratore di Albini che comprende oltre 1.700 oggetti tra bijou, bozzetti, disegni, fotografie, documenti, libri, abiti e tessuti appartenuti allo stilista. Ieri, la presentazione delle sciarpe alla stampa per poi debuttare sul mercato a gennaio 2025 nel grande appuntamento fiorentino con Pitti Immagine uomo. Da questa data le sciarpe saranno in vendita nella boutique Faliero Sarti, allo shop del museo, ma anche on line, così come sul sito web dell’azienda pratese. Nel corso della presentazione, il direttore del museo Filippo Guarini ha annunciato che la bella mostra curata da Daniela Degl’Innocenti ed Enrica Morini resterà aperta un giorno in più e quindi chiuderà domenica. Non solo: per l’ultimo weekend il biglietto d’ingresso sarà di un solo euro. Ricordiamo gli orari di apertura: sabato dalle 10 alle 19 e domenica dalle 15 alle 19.

Le tre sciarpe interpretano e raccontano tanto di Albini e del suo determinante contribuito alla creazione del Made in Italy tra creatività e innovazione, sartorialità e industria. Il modello "Talent" riproduce il comunicato stampa della collezione "Crociera" di Billy Ballo, la linea di prêt-à-porter con la quale Albini ha sfilato a palazzo Pitti per la stagione primavera-estate 1968; il modello "Stylist" trasferisce quattro disegni per l’illustrazione pubblicitaria di Etro e Malerba, realizzati nel 1972 con protagonista la figura femminile; il terzo modello, "Model" ricompone una cinquantina di disegni per campagne pubblicitarie, comunicati stampa e modelli di collezione dagli anni Sessanta agli anni Ottanta. "Dagli archivi dell’azienda di famiglia – ha spiegato Monica Sarti – è emersa la collaborazione tra noi e lo stilista Albini alla celebre collezione autunno-inverno 1972-’73 per proseguire anche nella collezione dell’anno successivo e poi ancora nel 1981-82. Oggi offriamo con queste sciarpe una chiave di lettura nuova a qualcosa che già esisteva. Questa collezione primavera-estate 2025 sarà seguita dalla presentazione di altre sciarpe per la collezione autunno-inverno 2025,con colori che hanno più forza autunnale rispetto a questi colori più tenui. L’omaggio ad Albini, quindi proseguirà". La presidente della Fondazione Museo del tessuto Fabia Romagnoli ha salutato con soddisfazione questo incontro tra la Faliero Sarti e il museo: "Il patrimonio del museo – ha detto - è stato importante fonte di ispirazione per le aziende del distretto. Queste collaborazioni mostrano la vivacità di talenti ed esperienze".

Marilena Chiti