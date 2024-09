Volley Prato: si scaldano i motori

Prime amichevoli e prime risposte. Il Volley Prato ha iniziato il suo percorso di test sul campo in vista del campionato di serie C regionale maschile. Lo ha fatto a Brozzi, dove ancora imballato, ha subìto la brillantezza degli avversari (4-1 per il Firenze Ovest), e lo ha fatto in casa ospitando e battendo (4-0) la Polisportiva Remo Masi Rufina. "Abbiamo trovato due squadre diverse – spiega coach Mirko Novelli -. Il Firenze Ovest è una squadra costruita per l’alta classifica... Noi avevamo obiettivi diversi relativi alla preparazione e se a questo sommiamo che abbiamo giocato sottotono ecco che si spiega il 4-1 in favore loro. Con Rufina, invece, siamo stati più sciolti e abbiamo fatto vedere qualcosa di buono". Poi Novelli fa il punto sulla preparazione. "Siamo molto lontani da quello che vogliamo – aggiunge -. Abbiamo appena iniziato, la squadra è molto rinnovata. Non abbiamo fretta di crescere. Ho programmato sette amichevoli". Le prossime gare: 25 settembre contro la Pallavolo Sestese, 26 settembre contro Jolly Fucecchio.