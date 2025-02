Volandri al Tc Prato: "Ho iniziato a sognare qui"

Il capitano vincitore delle ultime due coppe Davis Fabio Volandri è stato ospite del Tc Prato in una serata che ha dato il via ai festeggiamenti per i primi 50 anni di vita del circolo. Insieme a lui, ha fatto visita al Tennis club anche il ct della nazionale Under 20 di calcio Bernardo Corradi, grande amico di Volandri. I tanti soci intervenuti hanno potuto porre le loro domande al capitano che si è prestato con molto piacere a soddisfare le loro curiosità relative soprattutto alle ultime due grandi vittorie dell’Italia. Ma il primo ricordo di Volandri è stato quello di quando giocatore nel 1997 proprio al Tc Prato ha vinto il Master Eta dei migliori under 16 europei. "Ho giocato anche la finale del Torneo Internazionale Under 18 - ha ricordato il capitano – e dopo quei risultati giovanili ho iniziato a credere di poter fare il tennista". Una carriera importante che lo ha portato ad essere il numero 25 al mondo, il numero uno in Italia e a battere Federer nel 2007 agli Internazionali di Roma. Poi, nel 2021, Volandri è diventato il capitano della squadra di Davis e sono arrivate le due grandi affermazioni consecutive. "Così è tutto bello, ad un certo punto però ho dovuto fare delle scelte dolorose ma fondamentali per creare quello spirito di gruppo che poi è stata la base dei successi. Le due Davis le abbiamo vinte grazie a Sinner ma anche perché abbiamo un grande gruppo. Se Jannik mi chiamasse per sostituire Cahill a fine anno? Sarebbe una scelta difficile ma gli direi di no perché fare il capitano di Davis e difendere i colori della nazionale è qualcosa di speciale per me che provengo dai circoli e mi ricordo quando era ragazzino e mi allenavo la sera per giocare con i miei compagni di squadra. Questo è lo spirito che amo e che cerco di trasmettere".

Massimiliano Martini