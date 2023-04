"Vogliamo qualcosa di più del rimprovero di Faggi"

"Come Federconsumatori ci siamo mossi fin da subito esprimendo la nostra contrarietà e denunciato aumenti ingiustificati e speculativi sul prezzo del gas, che nei mesi scorsi è arrivato a toccare cifre astronomiche che hanno messo in difficoltà centinaia di famiglie". Daniele Monticelli, presidente Federconsumatori Prato, torna a pungere sui rincari: "Siamo andati anche oltre formulando una proposta ad Estra per la restituzione di quanto prelevato, secondo noi ingiustamente, dalle tasche dei cittadini". La proposta è stata illustrata al Comune di Prato che detiene il 40% del capitale sociale di Estra: "Ci aspettiamo qualcosa di più del bonario rimprovero del vicesindaco Faggi. Sarebbe un ottimo modo per rispondere anche alle critiche espresse sul ruolo del mercato e sulla possibilità di esercitare un controllo su quest’ultimo nella gestione dei beni primari, che sono stati recentemente oggetto di un referendum e che preoccupano molto i consumatori. Chissà se vorranno cogliere questa occasione".