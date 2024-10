Voce alle donne. Doppia iniziativa per la Lazzerini

Nuovi appuntamenti con l’Autunno da sfogliare in Lazzerini. Domani alle 17 ci sarà la presentazione del libro di Alessia Dulbecco dal titolo Si è sempre fatto così! Spunti per una pedagogia di genere, pubblicato da Edizioni Tlon, a cura del Centro antiviolenza La Nara. "Non piangere, non fare la femminuccia! Scendi dall’albero, non fare il maschiaccio!". Quanti di noi hanno ricevuto questi commenti nella vita? Forse siamo stati noi stessi o noi stesse a pronunciarli. Si è sempre detto o fatto cosi: insieme alle operatrici del Centro Antiviolenza La Nara e l’autrice del saggio si potrà riflettere su come l’educazione alla parità sia necessaria per realizzare il cambiamento culturale e prevenire la violenza di genere. Giovedì alle 18 sarà la volta dell’ultimo incontro di Parole senza confini, Assaggi di lingue e letterature straniere in collaborazione con La Bottega delle lingue. Si tratta di incontri sul tema "Donne e patriarcato" con letture ad alta voce di brevi estratti di testi in lingua originale e in italiano per approfondire la trama, i personaggi, l’autore e la sua produzione letteraria, lo stile e la lingua. In questo incontro Martina Materassi condurrà il pubblico attraverso un viaggio interamente dedicato a Mogli e concubine di Su Tong, divenuto subito un libro di culto, ancor prima che il regista Zhang Yimou ne traesse il film Lanterne rosse. Su Tong ha scritto una critica sociale implacabile contro l’oppressione dell’individuo, e in particolare della donna, nella Cina prerivoluzionaria.

C’è inoltre da ricordare che fino al 21 novembre lungo la galleria espositiva della Lazzerini si può visitare la mostra Guglielmo Marconi. Le onde della comunicazione, organizzata dall’Istituto di studi storici postali in collaborazione con la biblioteca in occasione delle celebrazioni per i 150 anni della nascita di Marconi. Un percorso espositivo a Marconi per narrare il genio, la storia, il successo planetario del fisico italiano che rivoluzionò il concetto di comunicazione. A lui il mondo oggi deve la nascita della radio, della televisione, del wireless e della comunicazione senza confini. Tutte le iniziative sono a ingresso libero.