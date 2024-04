"Vittoria in più comuni". Il centrodestra ci crede. Silli capolista a Cantagallo

La parola chiave è impegno. Impegno del governo ad aiutare Prato, dalla lotta all’illegalità alla 325. Impegno dei candidati sul territorio, con una campagna elettorale porta a porta. E impegno dei big della coalizione a sostenerli, tanto che il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli ha annunciato che sarà capolista a Cantagallo per sostenere il candidato sindaco Lorenzo Santi. Silli lo ha ufficializzato ieri mattina nella sede di Forza Italia davanti al capogruppo in Senato Maurizio Gasparri, in città per la campagna elettorale del centrodestra che punta a vincere in più comuni a partire ovviamente da Prato. Qui toccherà a Gianni Cenni provare a ribaltare il colore del governo dopo dieci anni di amministrazione Pd.

"Gasparri è da sempre un amico di Prato e gli posso dire che sento un’energia positiva – ha detto Cenni – Stiamo incontrando tanta gente e grande voglia di cambiamento. Le persone ci cercano e ci vogliono incontrare perché sono state abbandonate. Riscontriamo spesso problemi legati alla quotidianità e la quotidianità non è banale, è importante, perché si tratta della vita delle persone. Finora più che la voglia di amministrare ha prevalso solo il culto della propria persona". Cenni è reduce dall’ultima tappa della sua campagna di ascolto nei quartieri nella zona sud della città e ieri mattina ha ribadito che le periferie negli ultimi anni sono state dimenticate dal Comune.

Dal canto suo Gasparri ha evidenziato invece che il centrodestra sa "dialogare con tante realtà" e che "Cenni è un candidato che ha una storia in città". Poi ha aggiunto: "Il ruolo di Forza Italia è importante, sono convinto che avremo un risultato molto positivo anche qui. Sappiamo che Prato soffre e per questo anche il governo deve intensificare i controlli, perché bisogna combattere l’illegalità, e cogliere l’occasione di aiutare la città. Dobbiamo essere la coalizione che impone il rispetto delle regole". La deputata Erica Mazzetti, coordinatrice provinciale di FI, ha aggiunto: "Abbiamo una grande sfida davanti a noi, che la città sia stata abbandonata è davanti agli occhi di tutti, noi vogliamo cambiare e Gianni Cenni ha dimostrato di avere le capacità per farlo. Prato è un caso nazionale per tante cose, abbiamo bisogno di attenzione per portarlo sempre più all’attenzione del governo. E non dimentichiamo che qui ci sono anche tanti valori: vincere Prato vuol dire vincere la Toscana". Una sfida rilanciata anche dal capogruppo in Regione Marco Stella: "Serve discontinuità perchè la città è più povera, insicura e più chiusa". Una sfida caratterizzata anche dall’apertura alle forze civiche: ad accogliere Gasparri (oltre ai vertici provinciali di FI, il vicario Gabriele Borchi e la capo dipartimento scuola della Toscana, Rita Pieri), ieri c’era anche l’ex assessore Aldo Milone della lista Prato libera e sicura che correrà con FI.

La sorpresa è arrivata alla presentazione del candidato sindaco di Cantagallo Lorenzo Santi. "Punterò molto sulle infrastrutture dopo quello che è successo con la 325 – ha detto – Bisogna lavorare su viabilità alternativa, chiedo sostegno". Il tempo di passare la parola a Giorgio Silli e il sostegno è arrivato: "Possiamo vincere in più comuni. Stiamo valutando se fare una lista a Montemurlo e a Cantagallo, che è contendibile, sono pronto a candidarmi". Detto e fatto: sarà capolista.

Leonardo Biagiotti