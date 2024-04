Vita, lavoro e welfare: il convegno

Parte da Prato il ciclo di seminari relativi al progetto di animazione territoriale "Vita Lavoro Toscana (VLT)", nato con il sostegno della Regione Toscana e un vasto partenariato che vede unite le strutture regionali di Confartigianato Imprese (capofila), Cna, Confindustria, Confcommercio, Confederazione Italiana Agricoltori, Confcooperative, Agci e Cgil. L’appuntamento è per oggi nella sede pratese della Camera di commercio di Pistoia e Prato a partire dalle 9. Il progetto VLT si propone di promuovere tra le imprese toscane l’utilizzo degli strumenti di conciliazione vita lavoro come leva per promuovere parità di genere e occupazione femminile, e più in generale il benessere di tutti i lavoratori, valorizzando così anche la competitività delle aziende grazie ai riflessi che questo ha sul loro brand reputazionale, sulla produttività dei lavoratori e, non ultimo, sull’attrattività di giovani talenti e di forza lavoro in genere. Al seminario pratese ne seguiranno altri nove. In questo primo appuntamento, dopo i saluti del sindaco Matteo Biffoni e della presidente della Cciaa di Pistoia e Prato, Dalila Mazzi, saranno protagonisti l’economista Stefano Casini Benvenuti che tratterà il tema "Nuove prospettive per competitività e produttività delle imprese", il ricercatore del laboratorio Percorsi di secondo welfare Valentino Santoni che parlerà di "Welfare aziendale e conciliazione: tra vantaggio fiscale e valore sociale", quindi Simone Cappelli, dirigente del settore Lavoro della Regione Toscana che tratterà il tema "Welfare aziendale e conciliazione: gli interventi della Regione Toscana". Racconteranno le testimonianze di ’buone pratiche aziendali’ alcuni imprenditori pratesi. Alessandra Nardini, assessora al lavoro, formazione, pari opportunità della Regione Toscana tirerà le conclusioni. Modera il giornalista Stefano De Biase.