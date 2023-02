Visite e controlli all’ex nosocomio

Nel presidio ex Misericordia e Dolce è rimasto attivo il servizio reumatologico ambulatoriale per le visite di controllo di secondo livello, coadiuvato da un innovativo help-desk infermieristico che risponde ai bisogni di salute dei numerosi pazienti in carico. L’attività di reumatologia è stata recentemente ampliata con l’apertura di un nuovo ambulatorio presso la Casa della Salute Prato Centro Est in via Fra’ Bartolomeo per lo sviluppo di percorsi di presa in carico condivisi fra reumatologia e medicina generale.