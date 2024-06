Visitazione invisibile. Trasferimento a Poggio ancora senza una data. E l’estate è a rischio

Sarà davvero la seconda estate senza la Visitazione nei comuni medicei? Ormai il rischio è più che concreto, a voler essere ottimisti, visto che il dipinto del Pontormo, in base alla decisione presa dalla Soprintendenza e dalla Diocesi di Pistoia e comunicata il 20 febbraio scorso, deve essere ancora trasferito alla villa medicea di Poggio a Caiano insieme alle 6 opere minori della chiesa di San Michele a Carmignano da collocare in sala della Giostra. Se il trasferimento potrà avvenire entro luglio, salvando almeno l’ultima parte dell’estate, oppure se tutto verrà rimandato a settembre, nessuno lo sa. L’unica certezza è che siamo quasi a luglio e per l’indotto turistico il silenzio che circonda la Visitazione non è un buon segnale.

A marzo furono illustrati i passaggi da effettuare: per il trasloco serve la "garanzia di Stato" cioè l’assicurazione che è stata approvata dal Ministero dei beni culturali (valore 15 milioni di euro) ed è in attesa del visto della Corte dei Conti. Una volta completato questo iter ci potrà essere lo spostamento. Quando però arriverà il via libera della Corte dei Conti nessuno lo sa. In pratica, la burocrazia italiana ha sottratto mesi di lavoro che potevano essere dedicati alla promozione turistica e alla pianificazione di strategie per ristrutturare la chiesa di Carmignano. Chiesa che fu chiusa il 16 giugno 2023 per infiltrazioni al tetto: da allora la Visitazione non è stata più visibile. Nei mesi scorsi è stata messa in sicurezza in attesa di andare nella Sala del Fregio della villa medicea di Poggio, adiacente al Salone Leone X dove si trova la lunetta con Vertumno e Pomona, affrescata anche questa dal Pontormo. Il Comune di Poggio, attraverso un protocollo siglato con tutti gli enti interessati, si è fatto carico delle spese per il trasloco ma lo spostamento deve essere fatto con un viaggio unico per tutte le opere, altrimenti le cifre lieviteranno. Nel frattempo il Comune ha impegnato la somma di 34.000 euro tramite una procedura negoziata con l’Opera Laboratori Fiorentini di Firenze per l’allestimento in Sala della Giostra delle pareti autoportanti e l’acquisto di un "climabox" per la Visitazione.

"Con gli uffici – spiega l’assessore alla cultura di Poggio Diletta Bresci – ci siamo attivati prima con il protocollo d’intesa, poi con la determina di acquisto del materiale per l’allestimento delle sale. Abbiamo anche stampato, ma per ora non distribuito, i nuovi depliant turistici dove è stata inserita la Visitazione in villa". Anche in Comune a Carmignano non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale per il trasferimento: "Confidiamo – sottolinea il sindaco Edoardo Prestanti – che questa vicenda non finisca nel dimenticatoio. C’è anche da capire quanto la Visitazione resterà a Poggio prima di andare a Roma e quali altre opportunità potranno esserci".

M. Serena Quercioli