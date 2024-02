Visitazione, giorni decisivi. Poggio: proposta ufficiale

Dove sarà trasferita la Visitazione? C’è attesa per la decisione che la Diocesi di Pistoia e la Sovrintendenza prenderanno nel giro di pochi giorni, visto che entro fine mese l’opera deve essere spostata dalla chiesa di Carmignano. Nei giorni scorsi intanto il Comune di Poggio a Caiano ha presentato alla Diocesi, nei termini stabiliti del 28 gennaio, il progetto per lo spostamento del dipinto alla villa medicea, come richiesto nell’ultimo incontro a Firenze che ha visto la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. "Ringrazio gli uffici comunali che in dieci giorni hanno preparato la proposta – dice il sindaco Riccardo Palandri – Un ringraziamento va anche a Stefano Casciu, direttore del polo museale della Toscana, che si è impegnato in prima persona nel dare la disponibilità della villa medicea per ospitare la Visitazione, e a Lorenzo Sbaraglio direttore della stessa villa".

Come già anticipato dopo l’incontro a Firenze, la Visitazione sarebbe accolta nella villa medicea (con un progetto ad hoc presentato dal polo museale toscano che ha competenza sulla villa stessa), mentre le altre opere troverebbero collocazione all’interno degli spazi comunali. "Nello specifico – spiega Palandri – abbiamo fatto uno studio per capire quali fossero le soluzioni migliori e abbiamo deciso che le opere potrebbero essere esposte al pubblico nella sala espositiva ‘Corsetti’ delle Scuderie Medicee oppure all’interno della sala della Giostra del palazzo comunale".

Il Comune si impegna a sostenere i costi del trasporto delle opere da Carmignano a Poggio e per farlo ha chiesto un preventivo ad una delle ditte migliori (Arterìa). Inoltre, l’amministrazione nel progetto ha messo nero su bianco come intende valorizzare gli antichi dipinti attraverso mostre monotematiche, incontri con storici dell’arte e altre iniziative.