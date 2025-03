Violenta rissa fuori dal locale : "Naif" chiuso per un altro mese

Nuovi guai per la discoteca Naif di via Traversa Pistoiese. Il questo Pasquale De Lorenzo ha disposto nuovamente la chiusura in seguito a una violenta rissa avvenuta all’esterno del locale nella notte fra l’8 e il 9 marzo scorsi. La discoteca, che già di recente era stata colpita da un provvedimento simile, dovrà restare chiusa per un altro mese.

Secondo quanto riferito dalla Questura, la rissa è cominciata all’interno del locale e poi è degenerata all’esterno. Sono stati coinvolti diversi ragazzi italiani e stranieri, uno dei quali ha riportato diverse ferite refertate con 25 giorni di prognosi.

In particolare, gli agenti della squadra volante sono intervenuti intorno alle 4 all’esterno del locale di intrattenimento in seguito a una segnalazione di lite che vedeva il coinvolgimento di una ventina di ragazzi.

Sul posto, gli operatori hanno raccolto alcune testimonianze venendo a sapere che poco prima un gruppo di ragazzi, si era scagliato contro un altro gruppo di giovani per un diverbio iniziato nel locale per futili motivi e degenerato all’esterno, nel corso del quale gli aggressori hanno provocato a uno dei giovani diverse lesioni e contusioni.

Il ragazzo ferito è stato rintracciato subito dopo dalla volante nei pressi dell’ospedale dove è stato medicato e sentito, insieme ad alcuni suoi amici, per ricostruire l’accaduto.

"Valutata la gravità dei fatti accertati ed i conseguenti rischi per la sicurezza pubblica con la reiterazione di atti di violenza fisica da parte di abituali frequentatori del locale, in considerazione che si era verificato un analogo episodio (il 26 gennaio) a cui era scaturito il conseguente provvedimento di chiusura temporanea del 20 giorni", il questore ha adottato un nuovo provvedimento amministrativo con "finalità cautelare". Il provvedimento è stato notificato al titolare della discoteca due giorni fa e dispone la chiusura del locale per 30 giorni. Dunque fino al 12 aprile prossimo non potrà riaprire i battenti.

Lo scorso sabato si sarebbe ripresentata la stessa identica situazione del 26 gennaio quando ci fu all’esterno del Naif una violenta rissa. Anche in quella occasione sono stati coinvolti una dozzina di giovani. Secondo quanto fu riferito, cinque ragazzi italiani, tutti di età compresa fra i 20 e i 23 anni, furono aggrediti da un gruppo di nordafricani e poi soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso con ferite non gravi. Anche a gennaio, l’episodio si sarebbe verificato in seguito a una lite scoppiata in precedenza dentro il locale per futili motivi.