Vintage Market per aiutare File

Fine settimana di sostegno alle cure palliative. Appuntamento sabato 19 e domenica 20 ottobre dalle 10 alle 19 con la terza edizione di Prato Vintage Market, il mercato di abiti e accessori per raccogliere fondi a favore di File-Fondazione italiana di leniterapia (nella foto, l’edizione dello scorso anno). Saranno tre sale a piano terra di palazzo Banci Buonamici, sede della provincia e lo spazio Valentini in via Ricasoli ad accogliere l’iniziativa alla quale si accede con ingresso libero. Sarà proposta una vasta selezione di abiti, accessori, da donna e da uomo, bigiotteria all’insegna dell’alta qualità. Tutti pezzi generosamente donati e rigorosamente vintage. Sull’esempio del Florence Vintage Market autunnale che torna con la decima edizione dall’8 al 10 novembre, dalle 11 alle 18 a Firenze, negli spazi di palazzo Corsini, l’appuntamento pratese patrocinato da Comune e Provincia è un vero e proprio atto di solidarietà. I fondi raccolti contribuiranno a sostenere l’attività di File che offre assistenza alle persone gravemente malate o in fase terminale di ogni malattia cronica o evolutiva, perché assieme alle loro famiglie possano affrontare più serenamente l’ultima delicata fase della propria vita. Dal 2009 File è attiva nell’hospice di Prato con professionisti sanitari e volontari a sostegno del personale della struttura.