Vincere la partita contro il bullismo. La Galcianese accanto alle famiglie

Vincere la partita contro il bullismo. Il tema del bullismo fra i giovani è un argomento d’attualità e da affrontare sempre con grande cautela e attenzione. Un fenomeno che può riguardare da vicino anche il mondo dello sport e proprio per questo la Galcianese Calcio vuole affrontare il tema assieme ai ragazzi, alle famiglie e più in generale alla cittadinanza. Da questa volontà nasce l’incontro organizzato per martedì alle 21 dal titolo: "Il bullismo, tra contrasto e prevenzione". L’iniziativa si terrà nei locali del teatro parrocchiale di piazza della Chiesa di Galciana, e vedrà come relatrice la psicologa Francesca Gori. La serata fa parte del ciclo di incontri di formazione che la Galcianese ha organizzato seguendo le linee guida sviluppate dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc riguardo a progetti che hanno come finalità la tutela dei minori. E così dopo avere parlato dei rischi dei social, analizzato le manovre salvavita pediatriche e parlato di sport ed educazione, adesso arriva il dibattito sul bullismo minorile.

Una iniziativa che vede anche le scuole Gandhi di Galciana a fianco della società calcistica guidata dal presidente Andrea Andreini. L’iniziativa non nasce da un episodio specifico avvenuto nei campi sportivi del territorio, bensì dalla consapevolezza dell’importanza di fare prevenzione, così da dotare ragazzi e genitori dei giusti strumenti per evitare situazioni complicate. "Come abbiamo avuto modo di spiegare anche nei mesi scorsi, il compito di una società sportiva non è solo quello di fare giocare i ragazzi all’interno di un campo da calcio – commenta Andreini, presidente e responsabile della tutela dei minori per la Galcianese -. L’altro nostro ruolo fondamentale è quello dell’impegno sociale, della promozione dell’educazione civica e di stimolare la riflessione fra atleti e famiglie su temi cardine della quotidianità. Quello del bullismo minorile è proprio uno degli argomenti caldi e per questo riteniamo opportuno confrontarci assieme a un esperto". Come accaduto già per l’iniziativa sui rischi dei social, l’incontro non si terrà al campo sportivo Conti, bensì in uno spazio del quartiere, il teatro parrocchiale di Galciana.

"Si tratta di un’ulteriore apertura alla frazione – conclude Andreini –. Non vogliamo fare partecipare solo le famiglie della Galcianese, bensì tutta la cittadinanza. Per questo ringraziamo don Luca Rosati che ci ha messo a disposizione i locali di piazza della Chiesa, e anche le scuole Gandhi per la rinnovata promozione e collaborazione sulla serata. L’auspicio è quello di vedere coinvolte e interessate al dibattito quante più persone possibile".