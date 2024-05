"Villa Fiorita quale futuro?". Cocci interroga

"Quale futuro per Villa Fiorita? L’operazione di acquisizione da parte del gruppo Over, leader nei servizi di assistenza e cura, è passata nel silenzio della città e della politica istituzionale, nonostante si stia parlando di uno dei principali istituti di cura, convenzionati col Comune". A porre la questione è il consigliere comunale e provinciale di Fratelli d’Italia Tommaso Cocci. che con una interrogazione in consiglio comunale chiede rassicurazioni da parte dell’amministrazione riguardo alla continuità dell’assistenza sanitaria e del personale. "Villa Fiorita occupa centinaia di professionisti che rappresentano una delle eccellenze del comparto sanitario pratese e che nei decenni hanno curato decine di migliaia di pratesi – sottolinea Cocci -. Chiediamo al Comune se ha preso contatti con la nuova proprietà per assicurarsi che venga garantito e sostenuto questo servizio, ovviamente nel rispetto della libertà d’impresa, anche nei prossimi anni e anche con la nuova proprietà. Chiedendo al contempo garanzie anche per il totale mantenimento dell’occupazione. Un interessamento da parte delle istituzioni pubbliche a tutela degli utenti, dei lavoratori e del territorio pratese e d’area metropolitana".