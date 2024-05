Si è spento don Melani. Colto da malore nel parco

È morto improvvisamente don Rodolfo Melani, parroco di Santa Maria a Capezzana. Aveva 76 anni ed è deceduto ieri pomeriggio nel parco dell’ex Ippodromo, dove spesso si recava per camminare e fare così attività fisica all’aria aperta. Durante la passeggiata il parroco è stato colto da un malore improvviso ed è stato ritrovato accasciato a terra da alcuni passanti. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi non c’era più nulla da fare: il sacerdote era già morto.

Don Rodolfo aveva compiuto gli anni da pochi giorni: era nato a Prato il 13 maggio 1948, aveva frequentato il seminario diocesano ed era stato ordinato sacerdote il 17 giugno 1976 dal vescovo Pietro Fiordelli nella chiesa del Sacro Cuore ai Ciliani.

Il suo primo incarico come parroco è stato a San Quirico di Vernio, nella Valle del Bisenzio, poi è andato a Chiesanuova e da lì don Melani è arrivato alla parrocchia di Santa Rita alle Fontanelle, comunità che ha retto per quasi trent’anni, fino al 2021. Attualmente era alla guida della parrocchia di Santa Maria a Capezzana. Per anni è stato assistente spirituale del Centro Sportivo Italiano, mentre negli ultimi tempi seguiva Mcl e Acli, le due associazioni cristiane dedicate al mondo del lavoro e dei lavoratori.

Il vescovo di Prato, monsignor Giovanni Nerbini, esprime dolore e cordoglio per questa triste notizia: "La morte di don Rodolfo ha colto di sorpresa la comunità presbiterale e la diocesi tutta, l’ultima volta lo avevo visto domenica scorsa in occasione della messa per il conferimento delle cresime ai ragazzi e alle ragazze della parrocchia celebrata insieme alla comunità di Vergaio. Siamo vicini alla famiglia e alla parrocchia di Capezzana in questo momento di dolore; affidiamo don Rodolfo al Signore, ringraziandolo per il servizio che questo sacerdote ha svolto per tanti anni nella nostra Chiesa", conclude il vescovo Giovanni.

Le esequie di don Melani saranno celebrate lunedì alle ore 9,30 in cattedrale e presiedere la funzione sarà monsignor Giovanni Nerbini. La salma del sacerdote è esposta dalle ore 20 di oggi nelle cappelle del commiato della Misericordia in via Convenevole.