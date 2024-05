Più sicuri sulle ciclabili e in centro, ci sono gli agenti in monopattino

Prato, 7 maggio 2024 – Centro storico e piste ciclabili più sicure. Con l’arrivo della bella stagione il reparto territoriale centro della polizia municipale riprende il servizio di controllo delle vie del centro e delle piste ciclabili con pattuglie in bicicletta e monopattini. "Il servizio risponde all’esigenza di arrivare prima, rispetto al servizio appiedato, sugli interventi e nello stesso tempo risponde all’esigenza, sempre più avvertita dai cittadini, di controllare e sorvegliare le piste ciclabili intorno al centro storico", fanno sapere dal Comune.

In effetti, da sempre, le piste ciclabili sono luoghi "sensibili", dove, nel corso degli anni, sono stati segnalati episodi di violenze, non solo nei confronti delle donne ma anche di cittadini che si recano lungo il fiume per fare una passeggiata oppure jogging. Cosa che aumenta con la bella stagione quando la pista ciclabile lungo il Bisenzio diventa il luogo ideale per fare un po’ di movimento. Da qui nasce l’esigenza di un controllo capillare con agenti che hanno a disposizione mezzi più agili e veloci per potersi spostare da una parte all’altra. La bicicletta è un mezzo ottimale per coprire un territorio più vasto e nello stesso tempo rende gli agenti più visibili, funzionando quindi anche come deterrente nei confronti di eventuali malintenzionati.

“In linea e in congruenza con le politiche di sostenibilità della pubblica amministrazione, il servizio risulta di notevole gradimento da parte dei tanti fruitori delle ciclabili", aggiungono dal Comune. Una iniziativa che piace ai cittadini e che rende merito al comando di piazza Macelli che è stato uno dei primi in Italia a istituire le pattuglie in monopattino, anche per contrastare l’uso scorretto di tale mezzo.

Le pattuglie in bici e monopattini hanno inoltre svolto e garantito in ogni periodo anche la scorta a tutte le manifestazioni di Bicinprato.

Gli agenti impegnati in questa attività sono sempre e comunque supportati da una pattuglia in macchina pronta a intervenire in caso di bisogno.