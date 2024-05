La sicurezza partecipata e l’ascolto

L’arresto dei due spacciatori che spadroneggiavano tra via Valentini, via Torelli e viale Galilei è un perfetto esempio di sicurezza partecipata, certamente una delle più efficaci. Seguendo le indicazioni e le segnalazioni arrivate direttamente dai cittadini, esasperati dal giro di droga, polizia municipale e carabinieri, dopo due settimane di indagini, sono riusciti a documentare lo spaccio di stupefacenti e a soprendere uno dei pusher mentre stava "lavorando". L’ascolto dei cittadini deve essere al primo posto, nell’attuare interventi di sicurezza così come nel programmare il governo della città per i prossimi cinque anni. Non importa aggiungere altro.