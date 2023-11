"Video, foto e scontrini. Servono per i risarcimenti"

Le istruzioni per richiedere i danni in attesa del bando per i contributi governativi, che dovrebbe uscire nei prossimi giorni visto il dichiarato stato di emergenza nazionale, arrivano agli alluvionati pratesi dall’associazione Confconsumatori Toscana che è a disposizione anche per aiutare i cittadini, che sono stati colpiti dalla calamità a presentare le future domande per la richiesta dei contributi a ristoro dei danni subiti, mettendo a disposizione gli addetti per predisporre i documenti.

Si ricorda che gli interessati dovranno fare domanda dimostrando con materiale fotografico, video ed elenco dei danni subiti dall’alluvione come verrà stabilito dal bando. Prima di buttare via o pulire o spostare tutti gli oggetti lesionati (mobili, elettrodomestici, computer ecc.), quindi, è utile scattare le foto, anche con lo smartphone, o meglio un filmato quando gli oggetti sono ancora dentro la casa alluvionata, e in caso di acquisto di beni mobili sostitutivi prima del bando, ricordare di tenere gli scontrini fiscali che andranno allegati alle domande. Le stesse istruzioni valgono anche per le auto e le moto, di cui, oltre alle foto e alla stima dei danni, va conservato anche l’eventuale certificato di rottamazione o di vendita del veicolo danneggiato. Infine, per i danni alle murature e agli impianti potrebbe essere necessaria, come in bandi intervenuti negli anni passati per casi simili, una perizia tecnica redatta da un professionista. A Prato l’ufficio di Confcosumatori Toscana è in via Fosse Ardeatine 18 (telefono 380 4640227 - mail: [email protected]).

E.D.